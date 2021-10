Vlaming in Noorwegen reageert op terreurdaad: “Dit kwam voor mij totaal onverwacht”

Dader van bloedbad met pijl en boog in Noorwegen bekeerde zich tot islam en was geradicali­seerd

11:18 De Deense dader (37) van de aanval met pijl en boog waarbij woensdagavond in Kongsberg (Noorwegen) vijf doden en twee gewonden vielen, had zich bekeerd tot de islam en was geradicaliseerd. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Bij de aanval werd onder meer een politieagent in de rug geschoten. Het motief van de dader is onduidelijk. Een terreurdaad wordt niet uitgesloten. De vermoedelijke dader heeft zich bereid verklaard om met de politie samen te werken.