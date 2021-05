Vlaming in Israël getuigt: “Als luchtalarm afgaat, is er 1,5 minuut tijd om dekking te zoeken”

De spanningen tussen de Israëliërs en de Palestijnen zijn afgelopen nacht opnieuw hoog opgelopen. Vanop de Gazastrook werden honderden raketten naar Israël afgevuurd. Daarbij vielen zeker twee doden. Israël heeft dan weer een nieuwe reeks bombardementen uitgevoerd op de Gazastrook. De Vlaming Benjamin Bollen woont samen met zijn Israëlische vrouw en hun twee kinderen in Ra’anana, een stad op zo’n 20 kilometer van Tel Aviv. Gisterenavond en deze nacht moest het gezin schuilen voor de luchtaanvallen. “De lucht flikkerde op als was het een kerstboom", vertelt Bollen bij HLN LIVE.

“De spanning hing de laatste dagen voelbaar in de lucht”, vertelt Bollen over de situatie in Israël. Hij beschrijft hoe het luchtalarm gisteravond rond half 9 voor het eerst afging, en hoe uitzonderlijk dat is op de plek waar hij met zijn gezin woont. “Eens dat alarm afgaat, heb je 1,5 minuten de tijd om dekking te zoeken. Elk appartementsgebouw heeft hier een kleine bunker, en daar zijn wij met de kinderen dan ook naartoe gevlucht", klinkt het.

Bollen moest zijn slapende kinderen van 4 en 6 jaar oud wekken en hen in allerijl naar de schuilkelder brengen. “Mijn dochtertje heeft op school al wel wat uitleg gekregen over wat er moet gebeuren in een situatie als deze, maar de jongste, onze zoon van 4, begreep helemaal niet wat er aan de hand was en was dan ook heel erg bang”, vertelt hij. Drie uur lang bleef het gezin in de schuilkelder, waarna het leek alsof de rust was weergekeerd en ze konden gaan slapen. “Maar een uur later ging het luchtalarm alweer af, en moesten we terug schuilen. Het was een heel korte nacht.”

Vanuit hun schuilplaats probeerde Bollen en zijn vrouw contact te houden met vrienden uit de buurt. “We probeerden te volgen wat er aan de hand was en zoveel mogelijk informatie te verzamelen. De meeste mensen hebben hier ook een app op hun telefoon waarop luchtaanvallen worden aangekondigd. Op die manier konden we proberen inschatten wanneer het terug veilig was om buiten te gaan", legt de Vlaming uit.

Luchtaanvallen zijn uitzonderlijk in de regio waar het gezin Bollen woont, omschrijft de man. “Een situatie zoals gisteren heb ik hier nog nooit meegemaakt. De lucht flikkerde op als een kerstboom, dat was surreëel om te zien", beschrijft hij. “Mijn vrouw, die van hier afkomstig is, zegt dat het van de golfoorlog in 1991 geleden is dat ze luchtaanvallen in die hoeveelheid heeft gezien.”

Afgelopen nacht bleef de wijk Ra’anana gespaard, maar de rust is nog niet weergekeerd. “Op dit moment zie ik op mijn telefoon alweer meldingen binnenkomen over luchtaanvallen, deze keer in een andere regio. Dit zal nog even duren.”

