Vlaming getuigt over aanslag Oslo: “Wij zijn gaan lopen met de gedachte: ik hoop dat ik niet geraakt word”

Erdogan wil doodstraf voor wie bosbranden heeft aangesto­ken

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft voorgesteld de doodstraf opnieuw in te voeren voor degenen die verantwoordelijk zijn voor de bosbranden die in het zuidwesten van het land woeden. “Waar zou dit toe moeten leiden? Een doodvonnis? Het zou de doodstraf moeten zijn”, zei Erdogan aan verslaggevers in de door brand getroffen badplaats Marmaris in de provincie Mugla.

24 juni