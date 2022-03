Vlaming die vriendin Anne (58) het hoofd insloeg in Spanje krijgt veertien jaar cel

Kinderen slaan en schoppen jongen (15) op Duitse begraaf­plaats tot hij bijna dood is op

Drie kinderen hebben een jongen geschopt en geslagen en lieten hun slachtoffer zwaargewond achter op een begraafplaats in het Duitse Ruhrgebied. De vijftienjarige jongen is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn toestand is nu stabiel. De politie is een onderzoek gestart naar poging tot doodslag.

29 maart