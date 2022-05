Vlak na schooldrama Texas: Donald Trump en Texaanse gouverneur te gast op bijeenkomst Amerikaanse wapenlobby

Na het bloedbad in Uvalde, Texas, klonk opnieuw luid protest tegen de soepele wapenwetgeving in de VS. Bij de schietpartij kwamen minstens negentien kinderen en twee leerkrachten om het leven. “Als natie moeten we ons afvragen: wanneer zullen we in godsnaam het hoofd bieden aan de wapenlobby?”, reageerde president Joe Biden.