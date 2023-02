Vlaamse vroedvrouwen stellen toekomstige moeders gerust in Turkije: “Na alles wat hen overkomen is, zijn ze doodongerust”

In het Belgisch veldhospitaal van B-FAST in Kirikhan, in het zuiden van Turkije, werden al twee baby’s geboren. Sinds de zware aardbeving van twee weken geleden bieden hulpverleners er de klok rond zorg aan kersverse en toekomstige moeders. Wij belden met Stéphanie (32), een vroedvrouw uit Knokke die voor het eerst op buitenlandse missie is. “Mama’s de hartslag van hun kindje in de buik laten horen, doet even alle zorgen vergeten.”