Vlaamse verpleegster in door koude en corona geteisterde Madrid: “Deze golf wordt gigantisch”

Ook Amerikaan­se legerlei­ding veroor­deelt Capitoolbe­stor­ming scherp, FBI opent 160 nieuwe dossiers

13 januari Bijna een week na de bestorming van het Capitool door honderden woedende Trumpfans heeft ook de Amerikaanse legerleiding zich over de dodelijke rellen uitgesproken. In een memo gericht aan alle VS-strijdkrachten is te lezen dat de belegering van 6 januari “een directe aanval was op het Amerikaanse parlement, het Capitoolgebouw en ons grondwettelijk proces”. De verklaring is ondertekend door viersterrengeneraal Mark Milley, voorzitter van de ‘joint chiefs of staf’ van het Amerikaanse leger, en zijn collega’s.