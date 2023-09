Vlaamse Veronique (55) woont in Marokko: “Het ziekenhuis van de stad ligt overvol. De bedden staan tot buiten”

LIVE Aardbeving Marokko. Dodental loopt op tot ruim 2.800 doden - Premier belooft steun bij wederop­bouw

Marokko is vrijdagavond opgeschrikt door een aardbeving waarbij nu al meer dan 2.800 doden zijn gevallen. Er zijn ook veel gewonden. Volgens lokale media gaat het om “de zwaarste aardbeving ooit” in het Noord-Afrikaanse land. Volg hier al het nieuws over de aardbeving via onze liveblog.