Vlaamse toeristen geëvacueerd door bosbranden in Zuid-Frankrijk: “Toen de gasflessen naast ons ontploften, wisten we: we moeten hier weg”

Samen met duizenden andere toeristen werden Peter Stevens (53) en zijn kroost maandagavond geëvacueerd na hevige bosbranden. Ze waren nog maar net gearriveerd bij hun vakantiehuisje in de buurt van Saint-Tropez en werden om 22 uur door de brandweer alweer het huis uitgestuurd. "In korte tijd ging het van kwaad naar erger", doet Peter zijn verhaal. "Eerst sloten we deuren en ramen om geen rook binnen te krijgen, maar op een bepaald moment kwam het uit alle gaten en spleten. Normaal hou ik het hoofd koel, maar toen sloeg ik in paniek. Het had geen minuut gescheeld of ik viel flauw. Het was precies één grote verstikkende rookwalm van barbecue in ons gezicht." In allerijl ontvluchtten Peter en zijn familie met natte handdoeken voor de mond het domein, op zoek naar veiliger oorden. Enkel het hoogstnoodzakelijke mocht mee. "We vonden geen verblijfplaats meer voor die avond. Ik heb maandagnacht nog 250 kilometer doorgereden tot in Marseille. Nu zitten we hier op hotel met amper een tandenborstel. We weten niet of we nog terug kunnen. Het vakantiehuisje is uiteindelijk gespaard gebleven omdat de brandweer van daaruit heeft geblust. Maar voor ons zit de vakantie er misschien wel op."