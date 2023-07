Vlaamse student Max (22) zat op terrasje in Lyon toen de hel losbrak: “Dit had alles weg van een oorlogszone”

LIVE. Amerikaans instituut: "Wag­ner-groep bouwt drie militaire kampen in Wit-Rus­land” - "Tegenof­fen­sief zal nog heel lang duren”

Oekraïne wil de Russen tegen de herfst tot vredesbesprekingen dwingen via het tegenoffensief. Dat zou de directeur van de CIA te horen hebben gekregen tijdens een geheim bezoek in juni waarover ‘The Washington Post’ bericht. Volgens de Oekraïense onderminister van Defensie rukken de troepen ondertussen “aan alle kanten op”. Na de ‘Mars op Moskou’ van Wagner zou de Russische inlichtingendienst (FSB) het bevel hebben gekregen de huurlingenleider Jevgeni Prigozjin te vermoorden. Dat beweert het hoofd van de Oekraïense militaire inlichtingendienst. Volg alle recente ontwikkelingen in ons liveblog.