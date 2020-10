Vlaamse Stemmen in de VS. Rhode Island, waar men het zijne denkt van ‘America First’: “Hier zijn ze dol op dingen die uit Europa komen”

Ze wonen in de kleinste staat van Amerika, maar zien de dingen groots. Erin Starr (50) is een gekende kunstenares, Raoul Dexters (50) is bedrijfsleider en importeert Europese delicatessen, zoals croissants. Eerst moest Raoul, als Belg, opboksen tegen ‘America First’, nu moet hij zijn koopwaar ook nog eens in een pandemie promoten. Maar het lukt: de zaken floreren en daar is hij dankbaar om. “Als je genoeg geld hebt en gezond bent, is Amerika een geweldig land. Maar anders...”

Hoe gaat het? How are you? Met die vraag belde onze reporter Nadine Van Der Linden zes koppels in de Verenigde Staten. Gemengde koppels, die het beste van twee werelden bieden: Amerikaanse inzichten en een Belgische blik. Elk vanuit hun staat kijken ze naar de verkiezingen. Waar hopen ze op? Wat houdt hen bezig? Wat maakt hen triest en blij? Vandaag aflevering 4: Raoul Dexters en Erin Starr in Rhode Island.

Klein maar fijn, zo zou je Rhode Island kunnen omschrijven: het is de allerkleinste staat van Amerika (ongeveer zo groot als Luxemburg), maar geen grijze muis. Uitblinken doen ze hier vooral in lekker eten. Denk aan zeevruchten, patisserie, crèmige soepen... allemaal te smikkelen in één van de honderden restaurants en koffiebars. “Wij hebben hier een universiteit die Johnson and Wales heet en die continu topchefs opleidt”, vertelt de Amerikaanse Erin. “Je kan er richtingen volgen als voedselinnovatie of bierbrouwen, sommelier of patissier worden... Jongelui die van eten en drinken hun beroep willen maken, komen uit heel Amerika naar hier voor de goede reputatie.”

Rode eiland

Rhode Island is overigens geen eiland, hoewel de naam dat insinueert. Erin: “Er bestaan verschillende theorieën. Eén daarvan is dat een Griekse kapitein als ontdekkingsreiziger voorbij voer en vond dat de kustlijn op die van Rhodos leek. Ander verhaal is dat een Nederlandse kapitein zag dat de kustlijn rood kleurde, wat dan verbasterd werd tot ‘Rhode’. Wij hebben véél kust en strand, er wordt hier heel intensief aan watersport gedaan, Newport is de zeilhoofdstad van de wereld, de wedstrijden van de America’s Cup worden hier gehouden.” Wie de twee troeven - oceaan en gastronomie - wil combineren, gaat gewoon dineren in één van de vele restaurants met zicht op zee: The Warf, Top of the Bay, The Lobster Deck, Midtown Oyster Bar... De namen smelten op de tong.