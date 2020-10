Vlaamse Stemmen in de VS. New Jersey, waar de emoties hoog oplopen: “Wij zijn bang hoe het Trump-kamp gaat reageren bij een nederlaag”

Bollebozen en knappe koppen, ze komen graag bijeen in Princeton, New Jersey. Michelle Obama heeft er nog gestudeerd, Jeff Bezos van Amazon ook, het staat fantastisch op je curriculum vitae. Maar de laatste jaren is ook in deze staat met hoog IQ veel veranderd, weten Katrien Goethals (53) en Scott Ratzan (58). Boos zijn is ‘a way of life’ geworden. “Onze buren hebben plots wapens en een Duitse herdershond gekocht.”

Hoe gaat het? How are you? Met die vraag belde onze reporter Nadine Van Der Linden zes koppels in de Verenigde Staten. Gemengde koppels, die het beste van twee werelden bieden: Amerikaanse inzichten en een Belgische blik. Elk vanuit hun staat kijken ze naar de verkiezingen. Waar hopen ze op? Wat houdt hen bezig? Wat maakt hen triest en blij? Vandaag aflevering 5: Katrien Goethals en Scott Ratzan in New Jersey.

Fijne, warme mensen, Katrien en Scott. Was Covid-19 er niet geweest, dan hadden we graag, bij een goed glas wijn, een avond met hen over politiek gesproken in Princeton. Tussen 1664 en 1776 was dit een Britse kolonie en dat merk je: in de wereldvermaarde universiteit, gebouwd in 1746, heb je het gevoel dat Harry Potter elk moment om het hoekje kan komen. Overal torentjes en kleine raampjes. Ook rondom zie je veel historische gebouwen in rode en grijze baksteen en koffiehuisjes met Angelsaksische en Franse flair. ‘Chez Alice’ of ‘Corner Bakery Café’ heten ze - toch iets anders dan de typische Amerikaanse sports bars.

“Je vindt hier nog gezellige boetiekjes en terrasjes, die voor mij heel vertrouwd voelen”, vertelt Katrien, die geboren werd in Brugge, waar ze in 1998 trouwde met Scott. Ze leerden mekaar kennen tijdens een zakenreis in Boston. Scott is dokter en professor in Gezondheidscommunicatie: hij werkt 70 à 80 uur per week en is verbaasd wanneer wij zeggen dat dat veel is. Dit is Amerika, hier bestaan geen zondagen, en zeker aan de oostkust zijn er een paar steden “that never sleep”.