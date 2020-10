Vlaamse Stemmen in de VS. Louisiana, waar de kerk achter Trump staat: “Contact met je kind verbreken omdat het homoseksueel is, dat gebeurt hier nog”

Hoe gaat het? How are you? Met die vraag belde onze reporter Nadine Van Der Linden zes koppels in de Verenigde Staten. Gemengde koppels, die het beste van twee werelden bieden: Amerikaanse inzichten en een Belgische blik. Elk vanuit hun staat kijken ze naar de verkiezingen. Waar hopen ze op? Wat houdt hen bezig? Wat maakt hen triest en blij? Vandaag aflevering 3: Hanne Van Giel en Geoff Paul in Louisiana.

Zó vaak komen in Louisiana stormen en orkanen langs, dat hun namen klinken als familie: er was Katrina, die in augustus 2005 als een nijdige tante New Orleans verwoestte, een maand later kwam Rita een extra tik uitdelen. Om te illustreren dat niet alleen ‘vrouwen’ boosdoeners zijn: er was Andrew in 1992 en recenter Ike in 2008. Eén dag nadat we met Hanne en Geoff skypen, moeten ze op de vlucht, deze keer heet het onheil Delta. “Ons elektriciteitsnet is bovengronds, we krijgen stroom binnen via grote pilaren”, zo legt Geoff de noodzaak uit om regelmatig naar het noorden te trekken. «Bij een zware storm kan je vier weken zonder elektriciteit zitten, dus zonder ijskast of airco. In een staat zoals Louisiana, waar het makkelijk 40 graden warm kan worden: geen optie.”