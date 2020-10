Vlaamse stemmen in de VS. Idaho, waar Trump graag gezien is: “De mensen willen hier met rust gelaten worden”

Ze vullen mekaar perfect aan, de Gentse Eva en de Amerikaanse Larry. Hij bezit een droge humor waar zij elegant om moet lachen. Zij wikt haar woorden, waarbij hij rustig afwacht wat ze gaat formuleren. Vijfentwintig jaar geleden werden ze verliefd: hij was professor in de microbiologie aan Michigan State University, zij ging er een postdoctoraat doen. Zoals ze in Amerika zeggen: one thing led to another, of zoals ze in Vlaanderen zeggen: het was koekenbak. Samen maakten ze de stap naar de universiteit van Idaho, die zeer geliefd is bij (micro)biologen, omdat je midden in de natuur zit. Graag hadden we u precies uitgelegd wat Larry en Eva doen, tot we op het internet even het curriculum vitae van Larry lazen: “Hij is geïnteresseerd in de applicatie van ‘modern computational fluid dynamic (CFD) codes’ bij chemische processen.” Sorry, dát ging het verstand van uw reporter te boven. Maar laat ons zeggen: twee knappe koppen bij mekaar.