Vlaamse Stemmen in de VS. Californië, waar quasi alle sterren anti-Trump zijn: “De zachte sfeer van vroeger, die missen we wel”

Hoe gaat het? How are you? Met die vraag belde onze reporter Nadine Van Der Linden zes koppels in de Verenigde Staten. Gemengde koppels, die het beste van twee werelden bieden: Amerikaanse inzichten en een Belgische blik. Elk vanuit hun staat kijken ze naar de verkiezingen. Waar hopen ze op? Wat houdt hen bezig? Wat maakt hen triest en blij? Vandaag aflevering 2: Kristien Gijbels en Chris Au in LA, Californië.

Met haar kenmerkende blonde haren heeft Kristien al honderden keren in Het Laatste Nieuws en op HLN.be gestaan. Meestal als helft van een duo: de ene keer staat Jennifer Lopez naast haar, met die curieuze Vlaamse krant in handen, de andere keer is het Leonardo DiCaprio of Michael Douglas. It’s a dirty job but someone.... Kristien heeft er weliswaar hard voor moeten knokken. Tien jaar geleden vertrok ze vanuit het Limburgse Hamont zonder een vastomlijnd plan naar Californië. Bij uw krant informeerde ze of er “geen showbizzreporter in Amerika nodig was”. Awel ja, probeer het eens, was het antwoord. Vervolgens werkte Kristien zich op tot jongste lid ooit van de Hollywood Foreign Press Association, dat elk jaar onder andere de Golden Globes organiseert. Afgelopen januari was het daar nog formidabel lachen met Ricky Gervais. Of er in 2021 een editie komt, is onzeker - zoals alles nu onzeker is.