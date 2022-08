Vlaamse olijfboeren in Zuid-Europa slaan alarm: “De droogte bedreigt ons familiebedrijf”

Vier politie­agen­ten aange­klaagd voor dood Af­ro-Amerikaan­se Breonna Taylor

De Amerikaanse procureur-generaal heeft donderdag aangekondigd dat vier politiemannen beschuldigd worden voor de dood van Breonna Taylor. De Afro-Amerikaanse vrouw werd in 2020 neergeschoten in haar appartement in Louisville. Taylor werd een icoon van de Black Lives Matter-beweging.

