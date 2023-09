Vlaamse Nathalie woont in Marokko en kan haar ogen niet geloven: “Vreselijk... Alles is hier stuk”

De Vlaamse Nathalie Lepang woont aan de voet van het Atlasgebergte en noemt de hopen puin in het kleine bergdorp Asni “Akelig”. “Het is geen groot dorp, het is eigenlijk maar een klein dorpje en daar zijn tot nu toe al 26 doden geteld”, vertelt Nathalie.

Stomverbaasd kijkt ze naar de ravage die de aardbeving heeft teweeggebracht aan het huis van een vriend. “Het was een zeer mooi huis en daar is niet veel meer van over”, toont ze op zelfgemaakte beelden. “Heel het huis is kapot, alles is hier stuk.” Deze taferelen “doen al het haar in je nek rechtstaan. Het is gewoon vreselijk”.