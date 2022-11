Vlaamse moeder riskeert 18 jaar cel voor gruwelijke moord op Nederlandse Ichelle: “Gerechtigheid is een illusie”

In het Nederlandse Middelburg is de tweede dag van het proces rond de moord op de Zeelandse Ichelle van de Velde (29) begonnen. Gisteren gaf de Vlaamse Sandra Hellemans (49) toe dat ze het slachtoffer “zachtjes" de keel dichtkneep voor ze haar in stukken hakte. Het Openbaar ministerie eist 18 jaar cel. Geen enkele straf doet recht. Gerechtigheid is een illusie, zoals de vader van Ichelle zei.”

“Ze ademde amper. Waarom ik de hulpdiensten niet gebeld heb? Alles werd zwart voor m’n ogen. Ik heb toen haar keel zachtjes dichtgeknepen.” De eerste procesdag was gruwelijk voor de familie van Ichelle, die een naaiatelier uitbaatte in het centrum van het Zeelandse Oostburg. Op 14 december 2020 werd ze voor het laatst levend gezien.

De Antwerpse Sandra Hellemans gaf toe ze dat in in een “paniek” Ichelle doodde. Op 20 december reed de Vlaamse moeder van negen naar de Brico in Brugge met een boodschappenlijstje: een zaag, een handbijl, ducttape en een ontgeurder. Ichelle werd in stukken gehakt en in Sandra’s winkeltje - twee huizen naast het naaiatelier - verstopt. Later werd het lichaam gedumpt. “Het laatste deel vonden we zelf”, zei de broer van Ichelle gisteren.

“Waarom-vraag blijft onbeantwoord”

Volgens het Openbaar Ministerie maakte Sandra een boodschap duidelijk aan haar ex. “Als ik Ichelle niet kan krijgen, dan jij ook niet. Zijn hier alle vragen beantwoord? Zeker niet, de belangrijkste vraag ‘waarom’ blijft onbeantwoord.”

“Er moet dan ook geen geloof gehecht worden aan de verklaring die de verdachte gisteren hier verklaard heeft. Ik ben ervan overtuigd dat zij Ichelle opzettelijk en met voorbedachte rade om het leven heeft gebracht.”

“Met de verklaring die ze gisteren deed, probeert ze een scenario neer te zetten van twee vriendinnen die een praatje sloegen. Ineens zou er dan een woordenwisseling ontstaan zijn, waarna het dan fout afliep.”

15 keer gehoord

15 keer, zo vaak werd de verdachte gedurende het onderzoek gehoord. “Sandra werd in het begin als getuige gehoord”, aldus het Openbaar Ministerie. “Ze verklaarde Ichelle voor het laatst op 14 december 2020 gezien te hebben en achtte haar in staat om zichzelf iets aan te doen. Erna werd ze gehoord als verdachte.”

“Als ze nu zegt dat ze haar keel zachtjes dichtkneep, dan heeft ze bij haar eerste vijftien verklaringen kennelijk gelogen. Ze doet er alles aan om de waarheid te verhullen en de verklaring passend te maken aan de onderzoeksresultaten. Als aangetoond wordt dat ze liegt, stopt ze het verhoor.”

“De zes verhoren hierna besluit ze gebruik te maken van haar zwijgrecht. Dus de vraag is dan: waarom zouden we nu deze verklaring ook moeten geloven?”

Boos op slachtoffer

Volgens het Openbaar ministerie was ze wel degelijk boos op het slachtoffer. “Het appgesprekje toont aan dat ze zich bedrogen voelde. Ook uit de gesprekken tussen Sandra en Felix blijkt dat ze boos was.”

“Volgens mij werd Ichelle gewurgd terwijl ze vastgebonden zat. De verdachte heeft meer dan genoeg tijd had om zich te beraden over de daad.” Volgens het Openbaar Ministerie was de moord daadwerkelijk gepland. Maar uit het psychologisch verslag blijkt dat Sandra Hellemans “verminderd toerekeningsvatbaar” is, aldus de Officier van Justitie. “Volgens de deskundigen heeft de verdachte een persoonlijkheidsstoornis met vermijdende trekken, die mogelijk doorgewerkt heeft in haar gedrag.”

“Een van ernstigste feiten in strafwet”

“De verdachte heeft één van de ernstigste feiten in de strafwet gepleegd. Ze heeft de familie en vrienden van Ichelle ongelofelijk veel leed aangedaan. Ze heeft vervolgens de nabestaanden twee maanden in de onwetendheid gelaten. Zij leefden tussen hoop en vrees, terwijl zij meedeed met de zoektocht en materiaal ging kopen om Ichelle in stukken te zagen. Pas 16 maanden na Ichelle om het leven te brengen, vertelt ze haar laatste verklaring - volgens haar de waarheid. Maar ook hier is geen geloofwaardigheid in te vinden. De nabestaanden willen enkel de waarheid, maar daar is hier geen sprake van.”

Voor de familie van Ichelle telt maar één ding: “Laat het nu voorbij zijn, vertel de waarheid”, zei Ichelles vader gisteren.