Vlaamse moeder krijgt te horen welke straf ze riskeert voor gruwelijke moord op Nederlandse Ichelle

“Ze ademde amper. Waarom ik de hulpdiensten niet gebeld heb? Alles werd zwart voor m’n ogen. Ik heb toen haar keel zachtjes dichtgeknepen.” De eerste procesdag was gruwelijk voor de familie van Ichelle, die een naaiatelier uitbaatte in het centrum van het Zeelandse Oostburg. Op 14 december 2020 werd ze voor het laatst levend gezien. De Antwerpse Sandra Hellemans gaf toe ze dat in in een “paniek” Ichelle doodde. Op 20 december reed de Vlaamse moeder van negen naar de Brico in Brugge met een boodschappenlijstje: een zaag, een handbijl, ducttape en een ontgeurder. Ichelle werd in stukken gehakt en in Sandra’s winkeltje - twee huizen naast het naaiatelier - verstopt. Later werd het lichaam gedumpt. “Het laatste deel vonden we zelf”, zei de broer van Ichelle gisteren.