Vlaamse kinderarts in Londens ziekenhuis ziet hoe hoofdstad kreunt onder nieuwe golf: “Ik zie een muur van ziekenwagens”

Het is alle hens aan dek in de Britse hoofdstad — en nee, niet door de brexit. Wel door een exponentieel stijgend aantal Covid-patiënten die in de ziekenhuizen terechtkomen. Er liggen nu 40% méér mensen in een hospitaalbed dan tijdens de eerste golf in maart. Sinds kerstdag is het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen met 50% gestegen. “We redden het net”, zegt professor Marcel Levy (56), de Nederlandse directeur van het University College Hospital, in ‘De Volkskrant’. “Maar dit is niet lang houdbaar. Het is veel drukker dan tijdens de eerste lockdown. Sinds twee weken komt er een gestage stroom Covid-patiënten binnen. We hebben in het weekend 25 extra intensivecarebedden gezet en die zijn alweer vol. En nu moeten we wéér 30 bedden klaarmaken.”