Vlaamse kinderarts in Londen over omikron: “Je weet nu al wat ons na Nieuwjaar te wachten staat”

Ruim 60 doden en tientallen gewonden na explosie gastruck Haïti

Bij een enorme explosie van een gastruck zijn dinsdag in Haïti minstens 62 mensen om het leven gekomen. Dit gebeurde nadat omstanders het voertuig hadden bestormd om gemorste brandstof op te vangen. Dat is een schaars goed in het door tekorten geteisterde land. De vrachtwagen is vermoedelijk over de kop geslagen nadat de bestuurder de macht over het stuur verloor tijdens het ontwijken van een motortaxi.

7:38