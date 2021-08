Vlaamse Julie vlucht voor extreem gevaarlijke orkaan Ida: “Vandaag is de laatste dag om te vertrekken”

In het kustgebied van de Amerikaanse staat Louisiana zijn tienduizenden mensen op de vlucht geslagen voor orkaan Ida. Ook de Vlaamse Julie Verlinden is vertrokken uit New Orleans. Volgens de autoriteiten wordt Ida een “extreem gevaarlijke” orkaan. “Ik was niet echt zenuwachtig tot zaterdagnamiddag, het werd toen duidelijk dat we met een orkaan van categorie 4 te maken hebben”, aldus Julie.