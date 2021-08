Vlaamse Jennie begon 20 jaar geleden met onderwijs voor vrouwen in Afghanistan: “De leerkrachten zijn doodsbang, ik heb ze nog nooit zo gezien”

Tienduizen­den Nederlan­ders proteste­ren tegen strenge coronamaat­re­ge­len in evenemen­ten­sec­tor

20:25 In diverse steden in Nederland hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen die de evenementensector hard treffen. Volgens de man die de actie ‘Unmute Us’ organiseerde, gaat het om 70.000 manifestanten. Betogers gingen de straat op in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Groningen, Eindhoven en Nijmegen. Ze eisten dat evenementen vanaf 1 september weer met een volledige capaciteit mogen plaatsvinden.