Vlaamse in Mumbai: "Mijn man helpt coronapatiënten aan zuurstof via snel opgezet veldhospitaal”

India tekent opnieuw een recordaantal van 360.927 nieuwe coronabesmettingen en 3.293 coronadoden in één dag op. De totale dodentol is daarmee opgelopen tot meer dan 200.000. De Vlaamse Monique Van Goubergen woont in Mumbai, de grootste stad van het land. Haar man kwam met het idee af om een veldhospitaal op te zetten waar aan Covid-19-patiënten zuurstof kan worden toegediend. In amper enkele dagen stond het er.

“We zitten in een strenge lockdown, dat is anders dan in België”, zegt ze aan HLN Live. “We kunnen het gebouw niet uit, dus we leven van thuisleveringen. We moeten het binnen uitzitten.” Van Goubergen mag in principe voeding gaan kopen, maar door de lange wachtrijen die ze bij de winkels verwacht, doet ze dat niet. Toch klaagt ze niet. “We hebben eigenlijk niks tekort. Alles wordt aan huis geleverd. Ik hou mij bezig met Hindi leren. Gewoon geduld hebben.”

De lockdown wordt er al zeker verlengd tot 15 mei. Vanaf vijf besmettingen worden appartementsgebouwen verzegeld en in quarantaine gezet. “Die kunnen hier tot 80 verdiepingen gaan en dan zit je snel aan vijf.” Volgens Van Goubergen wil India de situatie nu onder controle krijgen met een snelle vaccinatiecampagne. Maar ze verneemt wel dat allerlei centra zonder vaccins vallen.

De ziekenhuizen liggen intussen vol met Covid-19-patiënten, waardoor gewone operaties niet kunnen doorgaan. “Ik hoor ook verhalen dat mensen soms op de straat moeten wachten, maar ik zie vanuit mijn appartement eigenlijk niets. Mij is verzekerd dat we allemaal een bed zullen krijgen als we ziek worden”, aldus Van Goubergen.

Haar man werkt voor een staalbedrijf met verschillende vestigingen in India. Daar is zuurstof te vinden, omdat dat nodig is voor de productie van staal. Maar die zuurstof zit niet in cilinders voor ziekenhuizen, zegt Van Goubergen. Haar man stelde daarom voor om de patiënten dan maar naar de fabriek te laten brengen. “Het idee is donderdag geopperd en gisteren is het veldhospitaal opengegaan met 250 bedden en zuurstofleidingen, en ze gaan nu heel snel naar duizend bedden. Ze hebben er het hele weekend met driehonderd mensen aan gewerkt. We hopen dat we er heel wat mensen mee gered hebben.”

Over het dagelijkse leven vertelt Van Goubergen nog dat de kinderen in India sinds maart vorig jaar niet meer in de school zijn geweest. “Ze zijn het wel heel erg beu en willen dat het snel weer normaal wordt”, zegt Van Goubergen. “Het is een land met mensen die veel kleur, dans en beweging nodig hebben. Ze willen heel snel weer buiten.” Volgens Van Goubergen zijn ze ook boos op politici die ze mee verantwoordelijk houden voor de verspreiding van het virus omdat ze “tot gisteren of eergisteren verkiezingsrally’s voor grote massa’s hebben gehouden”.