Vlaamse in Denemarken toont hoe het coronapaspoort werkt: "Het kan eigenlijk niet simpeler zijn”

Komen er in ons land versoepelingen voor wie gevaccineerd is, of niet? Volgens Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) moet dat kunnen, als iedereen de kans heeft gekregen om zich te laten vaccineren. Maar in Denemarken werken ze al met een coronapaspoort. “Dat coronapaspoort is supergemakkelijk”, zegt de Vlaamse Laura Verleyen (29), die zelf in Kopenhagen woont. “De resultaten verschijnen in de app, je duwt op een knop en ik kan meteen tonen dat ik negatief heb getest als ik naar een restaurant, bar of een museum wil. Het kan eigenlijk niet simpeler zijn dan dat.”