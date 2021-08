Vlaamse helpt Turken na bosbranden: “Mensen leven van landbouw, maar hun olijfgaarden, koeien en geiten zijn net als hun huis in vlammen opgegaan”

Zevendaags gemiddelde besmettin­gen per dag hoger dan in zomer 2020 in VS: “Onze strijd zal nog een beetje langer duren”

17:09 In de Verenigde Staten ligt het zevendaagse gemiddelde van dagelijkse coronabesmettingen hoger dan in de zomer van 2020, toen er nog geen vaccins beschikbaar waren. Dat heeft directeur Rochelle Walensky van het US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dinsdag gezegd op een persbriefing in het Witte Huis.