Vlaamse getuigt over verwoestende inferno op Maui: “Mensen zijn alles kwijt, het is heel triest”

Claudia Gooris is een Vlaamse die op Maui woont, op zo’n 20 minuten van de verwoeste stad Lahaina. Ze probeert nu te helpen waar het kan. Want veel mensen zijn gevlucht. Een deel van hen wordt opgevangen in een sporthal bij haar in de buurt. “Het is heel droevig”, vertelt ze aan VTM NIEUWS. “Heel veel mensen met een handicap, oudere mensen, die niets meer hebben. Geen kinderen, geen huis meer, niets niets niets. Er zijn websites waar we proberen uit te vissen waar de mensen zijn.”