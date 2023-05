Vlaamse geoloog in Bologna schetst ontluisterend beeld na zondvloed in Italië: “Dit was een aangekondigde ramp en er zullen er nog volgen”

Onze reporter op pad met de hulpdien­sten in de getroffen gebieden in Italië: “Water staat hier nog altijd bijzonder hoog”

Al meer dan 36.000 mensen zijn intussen geëvacueerd door de overstromingen in het noorden van Italië. Volgens de president van de regio Emilia-Romagna is de situatie wel aan het verbeteren. De komende 24 uur wordt er geen zware regenval meer verwacht. VTM NIEUWS-journaliste Tessa Rens is nog altijd in het getroffen gebied. Zij is op pad met brandweerploegen die hulp verlenen in de overstroomde dorpen.