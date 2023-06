Vlaamse dokter was 46 jaar de huisarts van Berlusconi: “Formidabele kerel met wie ik veel plezier heb gehad”

Voor tweede keer in korte tijd brand bij parkshow Raveleijn in de Efteling

Er is zondagmiddag brand ontstaan in een decorstuk bij parkshow Raveleijn in de Efteling. De show werd stilgelegd en het terrein werd ontruimd. Een woordvoerder laat weten dat er niemand gewond is geraakt bij de brand. Hoe het vuur is ontstaan is niet bekend. De brand werd al snel geblust door het personeel, maar de brandweer kwam nog wel ter plaatse voor controle.