‘Vlaamse’ bondscoach Arnar Vidarsson midden in IJslands misbruikschandaal rond sterspeler: “Nooit aan gedacht om een stap opzij te zetten”

Ondanks belofte om klimaatcri­sis centraal te stellen: Biden opent 80 miljoen hectare in Golf van Mexico om naar olie en gas te zoeken

7:12 De regering van de Amerikaanse president Joe Biden heeft dinsdag plannen aangekondigd om meer dan 80 miljoen hectare in de Golf van Mexico open te stellen voor olie- en gasexploratie. Het Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) verwacht in september een definitieve aankondiging “met een veiling in de herfst van dit jaar”.