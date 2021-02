Vlaamse arts vertelt over drama's in Brazilië: “30 mensen in één keer gestorven door tekort aan zuurstof”

Velen dachten dat een tweede coronagolf in de Braziliaanse Amazone niet mogelijk was. De eerste had zo ongenadig hard toegeslagen, dat het niet anders kon dan dat er groepsimmuniteit ontstaan was. Tot er een nieuwe variant opdook en zich een compleet nieuw drama ontvouwde. Gert Verdonck, medisch coördinator voor Artsen Zonder Grenzen, is net terug uit Manaus en getuigt over de drama’s die zich in januari afspeelden in de ziekenhuizen.

“De situatie is momenteel een klein beetje aan het beteren, maar hoewel dat verboden was, is er net carnaval geweest en dat zal zijn effecten hebben. Ook zuurstof is een probleem, niet elke plek is voorzien van voldoende stuurstof”, legt Verdonck uit.

“Manaus is de enige stad in de staat Amazonas met bedden op intensieve zorg. Er is ook weinig gekwalificeerd personeel. Enkele kleinere ziekenhuizen hebben bedden moeten omvormen tot bedden voor intensieve zorg. Er waren ook heel lange wachttijden om mensen naar Manaus te brengen. De situatie is ondertussen een beetje beter, maar nog altijd fragiel.”

Vooral midden januari was de geslonken zuurstofvoorraad het grote probleem. “Een van de kleinere ziekenhuizen in Manaus zat vijf uur zonder zuurstof, waardoor meer dan 30 patiënten in één keer allemaal stierven”, aldus Verdonck nog.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Gelatenheid

Ondertussen raakten heel wat mensen voor de tweede keer besmet door de nieuwe variant. Hoe reageert de bevolking daarop? “Ze voelen zich alleen gelaten en langs de andere kant is er ook vermoeidheid. De mensen zijn coronabeu. Het gezondheidssysteem is niet optimaal en dat zorgt ervoor dat er zeer grote gelatenheid is”, legt Verdonck verder uit. “In bepaalde wijken in Manaus is corona niet hun eerste probleem. Mensen hebben tuberculose, hun job verloren of geen toegang tot medicatie.”

Bekijk ook: