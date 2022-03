Vlaams journalist in Kiev moest appartement verlaten omdat hij verdacht werd van spionage: "Plots stond er Oekraïense soldaat met kalasjnikov voor mijn neus"

IN BEELD. Duizenden mensen betogen in Europese steden voor vrede in Oekraïne

In Brussel, Zürich, Rome, Parijs, Zagreb, Londen, Den Haag en Rotterdam zijn duizenden betogers zaterdag opnieuw de straat opgetrokken om te protesteren tegen de Russische inval in Oekraïne. Vorig weekend protesteerden al honderdduizenden mensen, gehuld in blauw en geel, in de Europese steden, onder meer in Praag, Berlijn, Vilnius en Madrid, om de invasie te veroordelen.

5 maart