Vlaams gezin op vakantie heeft nog twee plaatsjes vrij om Belgen mee te nemen vanuit Slovenië

Nederlan­der doodgesto­ken in Spanje, Fin en Brit zwaarge­wond

Bij een vechtpartij met messen in Torrevieja, in het zuidoosten van Spanje, is een 40-jarige Nederlander zaterdagochtend vroeg dodelijk gewond geraakt. Een even oude Brit en een 48-jarige Fin belandden zwaargewond in het ziekenhuis, melden Spaanse media.