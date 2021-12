Vlaams-Britse Zara (19) zoekt KLM-piloot die haar hielp landen in Zuid-Korea

De KLM-piloot van vlucht KLM 868 die in de buurt was van Rutherford, stuurde haar berichten door naar de luchtverkeersleiders en hielp haar met het vinden van de juiste frequenties. “De piloot was uitermate vriendelijk en behulpzaam”, laat Rutherford weten op haar Facebookpagina , waar ze bijna 20.000 volgers heeft. Ze noemt hem de ‘barmhartige samaritaan’ en plaatste een oproep om de piloot in kwestie te vinden, zodat ze de piloot persoonlijk kan bedanken.

Helemaal alleen

Langs de Amerikaanse westkust is ze weer richting het noorden gereisd. Vanuit Alaska is Rutherford naar Rusland overgestoken en inmiddels is ze dus in Zuid-Korea aangekomen. Via onder meer Indonesië, India en het Midden-Oosten wil ze weer naar België terugkeren.



Rutherford staat er helemaal alleen voor, er is ook geen volgvliegtuig. Het huidige Guinness World Record is in handen van de Amerikaanse Shaesta Waiz die 30 was toen ze in 2017 haar solotoer volbracht.