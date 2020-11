Vlaams Artsensyndicaat start petitie tegen attestenoverlast: “Er moet één uniform attest komen”

Overbelas­te huisartsen eisen overheids­dienst voor opvolging besmette patiënten: “Een derde meer werk, en dan moet het infectie­sei­zoen nog beginnen”

14 september September is traditioneel een drukke maand voor huisartsen, die hun wachtkamers dan zien vollopen met mensen die op vakantie, op school of op het werk verkoudheden en andere ziektes opliepen. Daar komt nu het coronavirus bij. Huisartsenvereniging Domus Medica ziet sinds midden vorige week een nog grotere drukte in de dokterskabinetten dan andere jaren in dezelfde periode. Ze dringen bij de overheid aan op een parallel circuit waar mensen terechtkunnen met vragen en de opvolging van hun coronatest. “Overal testcentra oprichten heeft geen zin zonder een systeem waar mensen met hun vragen terechtkunnen. Die komen nu allemaal bij de huisarts terecht, dat is niet houdbaar.”