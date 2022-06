VK, VS, Japan en Canada stellen importverbod in op Russisch goud

Moskou trekt wettigheid Litouwse grenzen in twijfel en bedreigt nu ook Moldavië

Moskou trekt de wettigheid van de Litouwse grenzen in twijfel na een oplopende diplomatieke rel over de beperking van Russische goederentreinen naar de Russische exclave Kaliningrad. Ondertussen spreekt ex-president Dmitri Medvedev dreigende taal aan het adres van Moldavië, nu dat land bereid is zich aan te sluiten bij de EU-sancties tegen Rusland zonder dat het land zelf lid is van de EU.

25 juni