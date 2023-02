VK geeft 3.000 Songfestival-tickets aan gevluchte Oekraïners

Leerling die leraar doodstak beschul­digd en in voorlopige hechtenis geplaatst

De zestienjarige scholier die woensdag zijn leerkracht Spaans in Saint-Jean-de-Luz in Frans-Baskenland heeft neergestoken, is beschuldigd van moord en in voorlopige hechtenis geplaatst. Dat heeft zijn advocaat Thierry Sagardoytho vrijdag bekendgemaakt.