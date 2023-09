VK beschouwt lachgas als drug en gaat het verbieden

De partydrug, die ook bij ons populair is, zorgde in het Verenigd Koninkrijk voor een piek in het aantal ziekenhuisopnames bij gebruikers. Lachgas is over het Kanaal de tweede meest gebruikte drug onder 16- tot 24-jarigen, na cannabis. Cannabis wordt in het VK beschouwd als een drug van de klasse B, lachgas als een van de klasse C, waarin ook anabole steroïden, partydrug GHB en bepaalde kalmeringsmiddelen zitten.