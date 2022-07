Vissers vangen baars van maar liefst 190 kg: “Dit is de grootste vis ooit in onze regio”

Een groep vissers heeft in de provincie Antique op de Filipijnen een vis gevangen die 190 kg weegt. Het gaat om een tandbaars, maar zo’n groot exemplaar hebben ze daar naar eigen zeggen nog niet gevangen. De vissers denken dat het dier zo dicht bij de kustlijn geraakte door de hevige Moessonregen. “Iedereen was zo blij toen ze het dier zagen, dit is de grootste vis ooit in onze regio”, vertelt een lokale visser. Bekijk het dier in bovenstaande video.