Virungapiloot Anthony Caere vliegt over uitgebarsten Congolese vulkaan Nyiragongo: “Het is een drama voor Goma, alle hoogspanningslijnen liggen plat”

De stroom lava afkomstig van de Nyiragongo-vulkaan, in het oosten van de Democratische Republiek Congo (DRC), is gestopt in de buitenwijken van Goma. Dat heeft Virungapiloot Anthony Caere vanochtend vastgesteld. Wel komen er nog vuur en sterke dampen uit het rotsachtige lavafront. “Het is een drama voor Goma”, getuigt Caere, die over de vulkaan vloog.

De vulkaan Nyiragongo, op zo’n tien kilometer van de stad Goma in het oosten van Congo, is zaterdagavond uitgebarsten. De lava heeft de luchthaven van Goma aan de rand van de stad bereikt. De vulkaan stootte lava en rook uit. Veel mensen sloegen op de vlucht. De Congolese regering beval de evacuatie van Goma. De lavastroom stopte zijn voortgang tijdens de nacht om tot stilstand te komen in de noordoostelijke buitenwijken van de stad. De luchthaven van Goma, enkele honderden meters verderop, bleef gespaard. Wel komen er nog vuur en sterke dampen uit het rotsachtige lavafront. Tientallen nieuwsgierigen kwamen een kijkje nemen.

De West-Vlaamse piloot Anthony Caere van het Virungapark in Congo vloog zelf boven de vulkaan. “Het is een drama hier”, zegt hij aan onze redactie. “Een van de twee lavastromen is gestopt op 500 meter van de luchthaven. De andere heeft de hoofdweg naar Rwanda overspoeld. Alle hoogspanningslijnen van onze waterkrachtcentrale om Goma van elektriciteit te voorzien, liggen plat.”

De militaire gouverneur van de provincie Noord-Kivu bevestigde “de uitbarsting van de vulkaan Nyiragongo op 22 mei vanaf omstreeks 19 uur”. In een boodschap die op de lokale radiozenders werd uitgezonden, riep de militaire gouverneur op tot kalmte. “Het onderzoek is bezig en de bevolking moet de richtlijnen van de civiele bescherming volgen”, klonk het. “We zullen de bevolking meer informatie geven over waar ze veilig is.”

Intussen keren heel wat mensen die zaterdagavond in paniek waren gevlucht, nu terug naar hun huizen. Anderen blijven voorlopig buiten de stad, in afwachting van richtlijnen van de overheid. Ze vragen zich af of de uitbarsting voorbij is, of dat er opnieuw lava zal stromen uit de vulkaan.

Eerder werd gemeld dat de meeste lava richting het oosten zou vloeien - naar Rwanda, maar in de vulkaan opende zich een tweede scheur, waardoor er lava zuidwaarts richting Goma vloeide. Dat meldde Dario Tedesco, een vulkanoloog uit de regio, aan Reuters en bevestigt ook piloot Anthony Caere. Duizenden mensen zijn op de vlucht, met de auto of te voet.

In een groot deel van de stad met twee miljoen inwoners is de stroom uitgevallen. Ook is er een evacuatiebevel van kracht, heeft een regeringswoordvoerder bevestigd op Twitter. Wat dat precies inhoudt is nog niet bekend.

In het oosten van Congo is het al langere tijd onrustig door gewapende bendes die er rondtrekken en strijden om de controle over grondstoffen.

2002

De vorige uitbarsting van de Nyiragongo, meer dan 3.000 meter hoog, dateert van 17 janauri 2002. Er vielen toen meer dan honderd doden. Bijna heel het oostelijke deel van Goma werd bedekt met lava, waaronder de helft van de landingsbaan van de luchthaven.

De dodelijkste uitbarsting was er in 1977, toen meer dan 600 mensen om het leven kwamen.

Goma ligt in een regio met zes vulkanen, met de Nyiragongo en de Nyamuragira als hoogste.

