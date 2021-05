Viroloog Fauci “niet overtuigd van natuurlijke oorsprong coronavirus”: China beschuldigt hem van “grote leugen”

Is het coronavirus in de natuur ontstaan en van dier op mens overgesprongen, of komt het uit een laboratorium? Die vraag houdt experts al van in het begin van de coronapandemie bezig. En tot vandaag is ze niet eensluidend beantwoord. De bekende Amerikaanse viroloog Anthony Fauci zei recent nog dat ook hij niet overtuigd is van de natuurlijke oorsprong. De Chinese staatsmedia beschuldigen hem van leugens.

Viroloog Anthony Fauci is directeur van het National Institute of Allergy and Infectious Diseases en corona-adviseur van de regering-Biden. Twee weken geleden kreeg hij de vraag: “Ben je er nog altijd zeker van dat corona in de natuur is ontstaan?” Zijn antwoord: “Nee, daar ben ik niet van overtuigd. Ik vind dat we onderzoek moeten blijven doen naar wat er is gebeurd in China, tot we dat, naar best vermogen, precies weten.”

“De mensen die er onderzoek naar hebben gedaan, zeiden weliswaar dat het waarschijnlijk afkomstig is van dieren, die vervolgens mensen hebben besmet, maar het kan ook ergens anders vandaan zijn gekomen en dat moeten we uitzoeken”, aldus Fauci. Op het onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarnaar Fauci in zijn antwoord verwees, kwam veel kritiek, omdat China niet genoeg openheid van zaken zou hebben gegeven.

Zondag dan bracht The Wall Street Journal een rapport van de Amerikaanse inlichtingendiensten in primeur naar buiten. Dat ging over het fameuze Chinese lab in Wuhan waar onderzoek werd gedaan naar pathogene virussen. In november 2019 zouden daar drie medewerkers ziek zijn geworden met symptomen die leken op zowel Covid-19 als op gewone seizoensziekten. Ze moesten naar het ziekenhuis. Volgens de Amerikaanse inlichtingendiensten ging het mogelijk om een vroegtijdige coronavirusuitbraak. Yuan Zhiming, directeur van het Wuhan National Biosafety Laboratory van het Wuhan Institute of Virology, ontkende in alle toonaarden en sprak van “een regelrechte leugen uit het niets”.

Ook Fauci moest het in de Chinese staatsmedia ontgelden voor zijn uitspraken. De Global Times titelde een opiniestuk: ‘Moraliteit Amerikaanse elite zakt verder weg en Fauci is een van hen’. Fauci werd in het stuk beschuldigd van het “aanwakkeren van een grote leugen over China”, omdat hij, volgens de Chinese krant, suggereerde dat het coronavirus in het lab in Wuhan zou zijn ontstaan. In een ander artikel klonk het dat Fauci de “Chinese wetenschappers had verraden”.

Anthony Fauci leek op dinsdag 11 mei een bocht te maken, want tot dan toe had hij altijd de theorie aangehangen dat het coronavirus wel degelijk in de natuur was ontstaan. Hij verduidelijkte dinsdag aan CBS News dat hij die verklaring nog altijd “hoogst waarschijnlijk” vindt, maar dat er geen 100 procent zekerheid over bestaat. Daarom staat hij open voor een grondig onderzoek, liet de reporter van CBS News nog weten.