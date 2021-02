Virginia schaft als 23e staat in de VS de doodstraf af

Echtgenote drugsbaron El Chapo gearres­teerd op luchthaven nabij Washington

0:48 De vrouw van de beroemde Mexicaanse drugsbaron Joaquin ‘El Chapo’ Guzman is maandag gearresteerd op de luchthaven Dulles International Airport in de staat Virginia, in de buurt van Washington D.C. Ze wordt verdacht van betrokkenheid bij een drugsnetwerk, aldus de Amerikaanse autoriteiten.