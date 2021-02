Virginia is eerste zuidelijke Amerikaanse staat die doodstraf afschaft

In het Huis, waar de Democraten de meerderheid hebben, waren 57 parlementariërs voor afschaffing van de doodstraf, 41 stemden tegen. Virginia is daarmee de eerste zuidelijke staat die een eind maakt aan de zwaarste sanctie in de strafwetgeving. Voortaan kunnen de rechters daar misdadigers maximaal tot levenslang veroordelen zonder kans op voorwaardelijke vrijlating.

Virginia was recordhouder in de VS. Sinds 1608 werden er van staatswege 1390 criminelen geëxecuteerd, 68 meer dan in Texas. In 2017 kreeg een veroordeelde in Virginia voor het laatst een dodelijke injectie. Momenteel zitten er nog twee moordenaars in de dodencel, onder wie iemand die in 2005 een politieagent om het leven bracht.

Verlies steun

In de VS kwam er de voorbije jaren steeds minder steun voor het opleggen van de doodstraf. Volgens onderzoeksbureau Gallup was 80 procent van de Amerikanen in 1990 nog voorstander, vorig jaar slonk dat tot 55 procent. Ook op federaal niveau is een heroverweging gaande. President Joe Biden wil zich sterk maken voor afschaffing.

Zijn Republikeinse voorganger Donald Trump liet afgelopen zomer het ter dood brengen van veroordeelde moordenaars in federale gevangenissen na zeventien jaar hervatten. Dat leidde tot dertien executies van overheidswege, meer in één jaar dan in alle vijftig staten samen.

In 22 staten was de doodstraf al afgeschaft. Michigan, Wisconsin en Maine besloten daartoe al in de negentiende eeuw, New York deed dat in 2004. New Hampshire en Colorado volgden pas vrij recent. Ook de rechters in het District of Columbia en Puerto Rico spreken dat vonnis niet meer uit.