Vingertop aangetroffen in Macrons post

Onze reporter in Le Vernet, waar Emile (2,5) nog steeds vermist is: “Ontvoering? Volgens ons is het een optie”

De verdwijning van Emile raakt het Franse bergdorpje Le Vernet in het diepste van zijn kern, merkt onze reporter ter plaatse. “Emiles grootouders pakten me vast en zeiden: we gaan hem vinden. Nu we vijf dagen verder zijn, durf ik er niet meer langsgaan”, vertelt een buurtbewoner. De piste van ontvoering gaat steeds meer over de tongen en er is nog één verrassend nieuw element opgedoken.