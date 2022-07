Viktor Orbán zorgt voor golf van verontwaardiging met uitspraken over “rassenvermenging” in Europa

“Wij [Hongaren] zijn geen gemengd ras en we willen ook geen gemengd ras worden”, zei Orbán zaterdag. Hij voegde eraan toe dat landen waar Europeanen en niet-Europeanen zich vermengen “niet langer naties” zijn. Orbán doet al jaren soortgelijke uitspraken, maar deze opmerkingen waren toch opvalllend en waren in extreem-rechtse bewoordingen geformuleerd.

Katalin Cseh, lid van het Europees Parlement van de oppositiepartij Momentum, zei dat ze ontzet was door de toespraak van de premier. “Zijn uitspraken herinneren aan een tijd die we allemaal graag zouden willen vergeten. Ze laten echt de ware kleuren van het regime zien”, zei ze. Op Twitter richtte Cseh zich tot de mensen van gemengde rassen in Hongarije: “Je huidskleur is misschien anders, je komt misschien uit Europa of daarbuiten, maar je bent een van ons, en we zijn trots op je. Diversiteit versterkt de natie, verzwakt haar niet.”

Waanidee

Ook het Roemeense parlementslid Alin Mituța reageerde boos op de opmerkingen van Orbán. “Spreken over ras of etnische ‘zuiverheid’, vooral in zo’n gemengde regio als Midden- en Oost-Europa, is een waanidee en gevaarlijk. En dat geldt ook voor de heer Orban”, schreef hij op Twitter.

Orbán maakte de opmerkingen tijdens een jaarlijkse toespraak in Băile Tuşnad, Roemenië, waar hij al eerder belangrijke beleidsideeën of ideologische richtingen heeft geopperd. Het was daar, in 2014, dat hij voor het eerst zei dat hij een “illiberale democratie” wilde opbouwen in Hongarije.

Rusland

Dit jaar hield Orbán een apocalyptische toespraak waarin hij de neergang van het Westen voorspelde en “een decennium van gevaar, onzekerheid en oorlog” aankondigde. Hij uitte ook scherpe kritiek op de westerse militaire steun aan Oekraïne en positioneerde zichzelf als de belangrijkste bondgenoot van Moskou binnen de Europese Unie. “Hoe meer moderne wapens de NAVO aan de Oekraïners geeft, hoe meer de Russen de frontlinie zullen opschuiven. Wat wij doen is de oorlog verlengen”, zei Orbán tijdens de toespraak op zaterdag.

Hongarije is lid van de NAVO, maar de extreem-rechtse Orbán onderhoudt al lang warme betrekkingen met Poetin, en bracht in februari, kort voor de Russische invasie, vijf uur door in Moskou om met de Russische leider te praten. De toespraak kwam twee dagen nadat zijn minister van Buitenlandse Zaken een verrassingsreis naar Moskou had gemaakt voor besprekingen, en plaatst hem ver buiten de Europese consensus over de oorlog.

Orbán zei dat het niet de taak van het westen moet zijn om te hopen op een Oekraïense overwinning, maar om te bemiddelen in een vredesakkoord. “We moeten niet aan de kant van Rusland of Oekraïne staan, maar tussen die twee in”, zei hij, eraan toevoegend dat het beleid van sancties opleggen aan Rusland niet had gewerkt. Oleg Nikolenko, woordvoerder van het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken, beschreef Orbáns beweringen als “Russische propaganda”.

Samenzweringstheorie

Orbán won eerder dit jaar de verkiezingen en begon aan een vierde opeenvolgende ambtstermijn, waarbij zijn regering ervan werd beschuldigd de mediavrijheid te verstikken en democratische normen te negeren sinds zijn Fidesz-partij in 2010 aan de macht kwam. Sinds de vluchtelingencrisis van 2015 heeft de regering van Orbán uiterst rechtse antimigratieretoriek gebruikt als belangrijkste gespreksonderwerp.

Zaterdag haalde hij ook de samenzweringstheorie van de “grote vervanging” aan. Deze theorie beweert dat er een complot bestaat om de blanke bevolking van de VS en de Europese landen te verdunnen door immigratie. Hij zei dat het “een ideologische truc van de internationale linkse partijen is om te zeggen dat de Europese bevolking al van gemengd ras is”.

De Europese Commissie klaagt Hongarije momenteel aan over een recente anti-LGBTQ+-wet, een kopie van de Russische “homopropaganda”-wet. Deze wet verbiedt homoseksuelen in lesmateriaal op scholen of in tv-programma’s die op minderjarigen zijn gericht.

Herstelfondsen geblokkeerd

“Hij staat verder af van de Europese mainstream dan ooit tevoren”, zegt Péter Krekó, van de Political Capital denktank in Boedapest. “Ik denk dat hij echt gelooft dat de migratiedruk zal betekenen dat het verenigde westen snel voorbij is en dat elke regering extreem rechts zal worden. Het is ook duidelijk dat hij wil dat Rusland deze oorlog wint.”

In eigen land lijkt Orbáns strijd met de Europese instellingen zich verder te zullen intensiveren. De EU heeft enkele miljarden euro’s aan herstelfondsen voor Hongarije bevroren vanwege zorgen over corruptie en de rechtsstaat. Orbáns harde toespraak kan een teken zijn dat de Hongaarse regering het heeft opgegeven om de fondsen te ontvangen.