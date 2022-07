Viktor Orbán kritisch over sancties tegen Rusland: “De EU heeft zichzelf in de longen geschoten”

Kampeerwa­gen met Tour de Fran­ce-fans valt vijftien meter diep in gracht

In Lautaret in het Franse departement Hautes-Alpes hebben de hulpdiensten maandagavond moeten ingrijpen om toeristen te redden die zich in een penibele situatie bevonden. Het drietal was naar de regio afgezakt voor de Tour de France, die woensdag de pas zou oversteken, maar tijdens het parkeren belandde hun kampeerwagen in een gracht.

14 juli