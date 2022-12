Viktor Bout betuigt volle steun aan Poetin na gevangenenruil

Bout beweerde in het interview dat hij tijdens zijn gevangenschap in de VS een portret van Poetin in zijn cel had hangen. “Ik ben er trots op Russisch te zijn. Onze president, dat is Poetin”, klonk het. Bovendien bevestigde hij zijn volledige steun aan de Russische oorlog in Oekraïne. “Als ik de mogelijkheid en de nodige vaardigheden had, zou ik me vrijwillig aanmelden (om in Oekraïne te vechten)”, zei Bout.