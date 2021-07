Viktor Babariko, tegenstander van Wit-Russische president Loekasjenko, veroordeeld tot 14 jaar cel

"Babariko is veroordeeld tot 14 jaar in een maximaal beveiligde gevangenis", klinkt het op het Twitteraccount van de 57-jarige opposant. Hij moet verder een boete van ongeveer 45.000 euro betalen en mag ook niet langer leidinggevende functies uitoefenen, meldt een onafhankelijke journalist die bij de hoorzitting aanwezig was.

Babariko, een ex-bankier, wou het in de zomer van 2020 bij de presidentsverkiezingen opnemen tegen Loekasjenko, maar nog voor de verkiezingsstrijd echt losbrak, vloog hij achter de tralies. Mensenrechtenactivisten aanzien hem als een politieke gevangene.