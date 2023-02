Vijftig landen eisen vervolging van WHO-hulpverleners betrokken bij seksueel misbruik in Congo

“Belgische hulpverle­ners betrokken bij seksueel geweld in Congo”

Ruim vijftig vrouwen uit Oost-Congo beschuldigen hulpverleners van de WHO en enkele grote ngo's ervan hen seksueel misbruikt te hebben. Dat meldt de gespecialiseerde nieuwssite ‘The New Humanitarian’ na uitgebreid onderzoek, in samenwerking met de Thomson Reuters Foundation. De slachtoffers zeggen niet van alle mannen de nationaliteit te kennen, maar sommigen zouden wel uit België komen. Ook Burkina Faso, Canada, Frankrijk, Ivoorkust en Guinee worden genoemd. De hulpverleners waren in de regio om de recente ebola-epidemie te bestrijden.

30 september