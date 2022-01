Vijftig jaar geleden werden op ‘Bloody Sunday’ 14 Noord-Ierse manifestanten doodgeschoten

47 jaar na Bloody Sunday: voormalige soldaat aange­klaagd voor moord op twee jongeman­nen

Een voormalige Britse soldaat is in staat van beschuldiging gesteld voor moord op twee jongemannen tijdens Bloody Sunday in de Noord-Ierse stad Derry in 1972. Dat hebben de openbare aanklagers vandaag bekendgemaakt in een statement. Tijdens de bloedige rellen kwamen in totaal dertien betogers om het leven.

